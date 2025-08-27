Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter

Il nuovo tecnico ha cambiato il lavoro della squadra su un triplo fronte. E la sua strategia sta funzionando
Pietro Guadagno
La rivoluzione silenziosa di Chivu. Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. Lo ha fatto, appunto, in silenzio, senza proclami, ma con il lavoro. Non era semplice per le scorie di una stagione dispendiosissima, che aveva illuso e poi deluso. Chivu ha dovuto anche sostenere un battesimo di fuoco, con il Mondiale per club. Che non ha regalato gioie. Anzi, ha reso probabilmente ancora più complicato il suo compito, alla luce delle turbolenze interne successive all’eliminazione. Il modo con cui le ha affrontate, però, è stato una dimostrazione di personalità, oltre che un messaggio inviato al gruppo. Proprio in quel frangente si è capito che, nonostante l’esperienza ridotta, il polso di Chivu sarebbe stato fermo, non certo debole. Il resto è avvenuto nelle 4 settimane di preparazione che hanno condotto allo scoppiettante avvio di campionato e alla cinquina rifilata al Torino

Inter, reset mentale con Chivu

Il merito di Chivu è di aver capito subito ciò di cui avevano bisogno Lautaro e compagni. Di fatto, l’allenatore rumeno ha lavorato su un triplo fronte: quello mentale, quello fisico e quello tattico. La priorità era quella di resettare il finale della scorsa stagione e, allo stesso tempo, ritrovare le motivazioni per inseguire titoli e trofei, cancellando l’idea che un ciclo fosse finito. Chivu è stato capace di entrare rapidamente in sintonia con lo spogliatoio, individuando il modo migliore per comunicare e trasmettere le proprie idee. Come già sottolineato, non è stato sempre morbido. Ma ha comunque sfruttato il suo passato di calciatore, per di più “ultra” vincente. Insomma, ha trovato il modo per farsi capire ed ascoltare. 

Chivu ha risolto uno dei problemi dell'Inter

Fondamentale, inoltre, è stato trovare una soluzione ad uno dei problemi emersi lo scorso anno, vale a dire la tenuta atletica. All’inizio c’è stata l'accurata scelta del suo staff. Poi, una prima svolta c’è stata già negli Usa, senza però ottenere effetti significativi. Quando è cominciata la preparazione, però, i giocatori hanno compreso che ci sarebbe stato da faticare molto di più. Il giro di vite negli allenamenti è stato netto. Con la bella notizia che, in queste settimane, nessuno si è fatto male, tanto che, contro il Torino, non c’erano indisponibili. La differenza, rispetto ad un anno fa, si è notata ad occhio nudo: gambe e fisici più leggeri, e zero cali nel finale

Chivu, l'eredità di Inzaghi

Per completare il quadro, Chivu ha voluto mettere qualcosa di suo nell’impostazione tattica. La base di partenza, evidentemente, è stato il prezioso lascito di Inzaghi. Con alcuni correttivi, però. Come il pallone da recapitare più rapidamente alle punte, come il minor palleggio statico e il riposo alle verticalizzazioni, senza però rischiare di sbilanciare la squadra. E, infatti, braccetti ed esterni non scattano più subito in avanti, ma accompagnano a seconda delle necessità. Forse, il gioco non sarà spettacolare come con Inzaghi, ma comunque meno dispendioso e, stando a quanto si è visto l’altra sera, sicuramente altrettanto efficace

