Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter

La rivoluzione silenziosa di Chivu. Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. Lo ha fatto, appunto, in silenzio, senza proclami, ma con il lavoro. Non era semplice per le scorie di una stagione dispendiosissima, che aveva illuso e poi deluso. Chivu ha dovuto anche sostenere un battesimo di fuoco, con il Mondiale per club. Che non ha regalato gioie. Anzi, ha reso probabilmente ancora più complicato il suo compito, alla luce delle turbolenze interne successive all’eliminazione. Il modo con cui le ha affrontate, però, è stato una dimostrazione di personalità, oltre che un messaggio inviato al gruppo. Proprio in quel frangente si è capito che, nonostante l’esperienza ridotta, il polso di Chivu sarebbe stato fermo, non certo debole. Il resto è avvenuto nelle 4 settimane di preparazione che hanno condotto allo scoppiettante avvio di campionato e alla cinquina rifilata al Torino.