Massimo Moratti sta meglio: l'ex presidente dell'Inter respira autonomamente

I medici confermano i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata
Massimo Moratti sta meglio: l'ex presidente dell'Inter respira autonomamente © ANSA
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Migliorano le condizioni di Massimo Moratti, ancora in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano a Milano a causa di una polmonite che ne aveva imposto il ricovero. L'ex presidente dell'Inter è stato estubato e respira autonomamente: i medici, che restano comunque molto cauti, hanno confermato i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata.

Presenti la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy

Questa mattina, dunque, in considerazione di un progressivo miglioramento di Moratti, i medici hanno deciso di rimuovere il supporto respiratorio meccanico . L'ex patron dell'Inter ha così potuto parlare per alcuni minuti con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy. Il presidente del Triplete, che lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, nel 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.

