Di Canio durissimo con l'Inter: "Sono stati dei cogl... Non si devono mai scordare una cosa!"

Durante Sky Calcio Club, dopo il termine della domenica di Serie A , si discute della sorpresa della giornata, ovvero la sconfitta dell' Inter contro l' Udinese . La squadra di Runjaic ha espugnato San Siro per 2-1 grazie ai gol di Davis e Atta che hanno concluso la rimonta dei friulani. Risultato che fa scalpore e che ha scaldato gli animi all'interno della trasmissione, specialmente quelli di Paolo Di Canio , che è tornato a parlare del finale della scorsa stagione dei nerazzurri.

Di Canio, le parole sull'Inter

Queste le parole dell'ex Lazio sulla situazione mentale della squadra di Chivu: "L'Inter non deve dimenticare la finale di Champions, è stata talmente grande che non hai nulla da recriminare. Loro si devono ricordare come hanno regalato il campionato al Napoli, sono intelligenti e se lo saranno detti". Di Canio evidenzia come le sconfitte pesanti nel finale della scorsa stagione stiano influendo ancora i risultati dei nerazzurri. "Devono ricordarsi come sono stati dei c******i, perché sono bravi e se lo sono detti. Negli spogliatoi si parla così, non si dice siamo stati sciocchini ma siamo stati dei c******i".