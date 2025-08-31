Di Canio durissimo con l'Inter: "Sono stati dei cogl... Non si devono mai scordare una cosa!"

Durante Sky Calcio Club, dopo il termine della domenica di Serie A, si discute della sorpresa della giornata, ovvero la sconfitta dell'Inter contro l'Udinese. La squadra di Runjaic ha espugnato San Siro per 2-1 grazie ai gol di Davis e Atta che hanno concluso la rimonta dei friulani. Risultato che fa scalpore e che ha scaldato gli animi all'interno della trasmissione, specialmente quelli di Paolo Di Canio, che è tornato a parlare del finale della scorsa stagione dei nerazzurri.
Di Canio, le parole sull'Inter
Queste le parole dell'ex Lazio sulla situazione mentale della squadra di Chivu: "L'Inter non deve dimenticare la finale di Champions, è stata talmente grande che non hai nulla da recriminare. Loro si devono ricordare come hanno regalato il campionato al Napoli, sono intelligenti e se lo saranno detti". Di Canio evidenzia come le sconfitte pesanti nel finale della scorsa stagione stiano influendo ancora i risultati dei nerazzurri. "Devono ricordarsi come sono stati dei c******i, perché sono bravi e se lo sono detti. Negli spogliatoi si parla così, non si dice siamo stati sciocchini ma siamo stati dei c******i".