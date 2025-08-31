Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Chivu, amarezza Inter: "Dopo il rigore persa lucidità". Poi parla della sfida contro la Juve

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro in seguito alla sconfitta maturata a San Siro contro l'Udinese
Chivu, amarezza Inter: "Dopo il rigore persa lucidità". Poi parla della sfida contro la Juve© LAPRESSE
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro l'Udinese ha San Siro. Questa l'analisi dell'allenatore dell'Inter: "La partita si era messa bene ma non eravamo fluidi, abbiamo fatto fatica a creare superiorità. Era una situazione difficile, dal rigore abbiamo perso lucidità e motivazione. Siamo andati in difficoltà. Meglio il secondo tempo, più grinta e più giocate, ma non siamo riusciti a fare gol e a creare di più".

Le parole di Chivu dopo Inter-Udinese

Il tecnico ha poi sveltato cosa ha chiesto ai suoi durante l'intervallo: "Di trovare giocate e muoversi di più, di trovare più la verticalità e allargare il gioco. Finchè abbiamo avuto la lucidità l'abbiamo fatto. Abbiamo messo anche Pio Esposito per sfruttare i cross, ma Kristensen e Solet hanno fatto una grande partita".

"Bisogna imparare i momenti. Sulla Juve..."

In conclusione: "Bisogna imparare a gestire i momenti, quando si può fare il bello si fa il bello, ma si deve imparare a fare lo sporco. Non siamo migliorati dopo la prima giornata come non siamo scarsi dopo questa, siamo sempre un cantiere aperto. Dobbiamo trovare la motivazione giusta e lavorare sodo perché il campionato è ancora lungo. Derby d'Italia? Non ci voglio nemmeno pensare perché mancano due settimane, molti vanno in nazionale. Spero che la pausa serva per tornare con più carica. La partita con la Juve è molto importante".

