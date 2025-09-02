Akanji: "Facile scegliere l'Inter, è il più grande club d'Italia"

Il colpo dell'ultima giornata di calciomercato dell'Inter è Manuel Akanji. Il difensore, dopo essere stato accostato al Milan, ha lasciato il Manchester City per firmare con i nerazzurri nell'ultimo giorno di mercato. Idealmente è il sostituto di Pavard, partito in direzione Marsiglia. Nella sua prima intervista da giocatore dell'Inter, lo svizzero è stato subito chiaro: "Per me l'Inter è il più grande Club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni", afferma ai microfoni del club. "È stato davvero facile per me scegliere questo Club. L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa, e questa volta spero che la vinca l'Inter".