Akanji: "Facile scegliere l'Inter, è il più grande club d'Italia"

Il colpo dell'ultima giornata di calciomercato dell'Inter è Manuel Akanji. Il difensore, dopo essere stato accostato al Milan, ha lasciato il Manchester City per firmare con i nerazzurri nell'ultimo giorno di mercato. Idealmente è il sostituto di Pavard, partito in direzione Marsiglia. Nella sua prima intervista da giocatore dell'Inter, lo svizzero è stato subito chiaro: "Per me l'Inter è il più grande Club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni", afferma ai microfoni del club. "È stato davvero facile per me scegliere questo Club. L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa, e questa volta spero che la vinca l'Inter".
Akanji, le prime parole da giocatore dell'Inter
Akanji continua: "Sarà diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era differente. Ho guardato tante partite della Serie A, conosco le squadre che ci giocano. Mi piace molto questo campionato, è un altro motivo per il quale sono qui, non vedo l'ora di conoscere l'allenatore e il modo in cui giochiamo". All'Inter, il difensore ritrova anche il suo connazionale Sommer: "Mi ha scritto un messaggio, ma ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di amici e della mia famiglia. Yann mi ha offerto il suo aiuto per questi primi giorni qui, non vedo l'ora di incontrare anche lui". E ai tifosi dice: "Sono molto impaziente di conoscere i tifosi dell'Inter a San Siro, nella prima partita casalinga che giocheremo: aspetto quel momento".