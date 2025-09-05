Inter, battuto il Padova in amichevole: in gol anche Diouf

Continua il lavoro dell’ Inter durante la sosta nazionali. Nella mattinata di oggi, ad Gentile, la squadra di Cristian Chivu ha disputato un test amichevole contro il Padova , formazione che milita in Serie B. Il confronto è servito per dare minuti e ritmo a chi ha giocato meno nelle prime giornate di campionato e per tenere alta l’intensità del gruppo.

L'Inter batte 3-1 il Padova in amichevole

L’Inter si è imposta con il punteggio di 3-1: a firmare i gol nerazzurri sono stati Henrikh Mkhitaryan, che ha aperto le marcature, poi è toccato a Carlos Augusto trovare la rete del raddoppio.

In gol anche Diouf

Nel secondo tempo ci ha pensato Andy Diouf a chiudere i conti con la terza marcatura interista. Il Padova, comunque, è riuscito a rendere la partita combattuta e ha trovato il gol della bandiera con una bella azione nella ripresa.