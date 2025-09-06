Lautaro e le parole forti dal ritiro dell’Argentina dopo la finale Champions: “Contro il Psg…”

MILANO - Appena due minuti per segnare il suo 33esimo gol con la maglia dell’Argentina e diventare il quinto marcatore all-time della Seleccion, staccando Maradona a quota 32, e mettendo nel mirino Crespo, con i suoi 35 centri, per la quarta piazza. Nemmeno la panchina, insomma, ferma Lautaro : bomber in nerazzurro e bomber pure in albiceleste. Il Toro era una certezza assoluta per Inzaghi, continua ad esserlo per Scaloni e, ovviamente, lo è anche per Chivu. Non che ci fossero dubbi. Ma i segnali che l’argentino ha lanciato in questo inizio di stagione sono inequivocabili. È votato alla causa interista come non mai. Anche lo sfogo/attacco di Charlotte è stata una dimostrazione in questo senso. E, con i gol – subito a segno contro il Torino, al debutto in campionato, mentre è rimasto a secco con l’ Udinese -, sta passando dalle parole ai fatti.

Il racconto di Lautaro Martinez

Per l’Inter potrebbe essere una stagione complicata. Si è chiusa l’era Inzaghi ed è appena cominciata quella di Chivu. Le differenze non mancano e, come dimostrato dalla sfida con i friulani, la sintonia tra allenatore e squadra non è stata completamente raggiunta. Lautaro, comunque, da capitano, si è messo subito al servizio del tecnico rumeno. Spinto, come già accennato, da una motivazione particolare. Motivazione che nasce dall’amara conclusione della scorsa stagione, segnata soprattutto dalle debacle in finale di Champions. "Per cinque giorni non volevo parlare con nessuno: volevo parlare con la gente, volevo parlare con i miei compagni, ma non mi usciva nulla e non riuscivo a dire niente – ha ammesso in un’intervista a “France Football”, che uscirà oggi nella sua versione completa -. Ero bloccato, ero angosciato e triste. In questi ultimi tre anni siamo arrivati a giocare due finali di Champions, abbiamo fatto un grandissimo campionato, un grandissimo cammino. All’ultimo, però, ci è sempre mancato qualcosa per poter raggiungere l’obiettivo principale che era la Champions. Per descrivere la gara con il Psg, forse, la parola giusta è impotenza: non siamo non siamo riusciti a fare nulla di quello sui cui avevamo lavorato e preparato".

Lautaro in dubbio per la Juve

Lautaro, evidentemente, non vuole più avvertire quel tipo di sensazione. E così ha affrontato la nuova stagione con uno spirito di rivincita. La missione è tornare a vincere, dopo un’annata di digiuno, in modo da archiviare definitivamente quella profonda delusione. Uno spirito del genere è la migliore delle notizie per Chivu. Che, però, si ritrova inevitabilmente con un dubbio riguardo a Lautaro in vista del big match con la Juventus, che attende l’Inter alla ripresa del campionato. Si giocherà sabato 13 alle 18. E il Toro farò ritorno solo nel pomeriggio del giovedì precedente, una volta disputato il match con l’Ecuador, in programma all’una della notte italiana di mercoledì. Tra stanchezza e fuso, sembra difficile che possa sostenere con i compagni l’ultimo allenamento prima della partenza. Più probabile che svolga una seduta differenziata. Scontata la sua convocazione, è da capire quindi se Chivu, allo Stadium, lo farà comunque partire dall’inizio o se preferirà gestirlo. Ovvio che Lautaro farà di tutto per convincere il tecnico rumeno. Con Inzaghi non si sarebbero state incertezze. Mentre Chivu potrebbe avere idee diverse, tenuto conto che il mercoledì successivo, in casa dell’Amsterdam, l’Inter debutterà in Champions.