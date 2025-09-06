Inter, Lautaro svela: "Inzaghi ci aveva informati che avrebbe lasciato. Sul caso Calhanoglu..."

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di France Football tornando sul complicato finale della scorsa stagione con l’ Inter e sull’addio di Simone Inzaghi . Un crollo che, secondo il capitano nerazzurro, è stato difficile da spiegare: "Questo è il calcio: a volte si vince, a volte si perde. I l Napoli, che ha vinto lo Scudetto, giocava solo il campionato. vevano tempo per riposarsi, preparavano ogni partita durante la settimana. Noi, invece, eravamo in una continua accumulazione di partite , fatica, infortuni, e quindi giocatori assenti nei momenti importanti. Questo si è fatto davvero sentire. Ma ogni stagione è una lezione".

Inter, le parole di Lautaro Martinez su Inzaghi

Sulla scelta di Simone Inzaghi, poi approdato all’Al-Hilal, Lautaro ha chiarito: "Ognuno è libero di fare le scelte che vuole. Il mister ci ha informati che avrebbe lasciato, ma noi eravamo concentrati sui nostri obiettivi. Ha sempre dimostrato professionalità, con lui ci sentivamo molto a nostro agio. Era la nostra mente pensante".

"Calhanoglu? E' stato un malinteso"

Il capitano nerazzurro è tornato anche sul presunto caso con Hakan Calhanoglu: “È stato un malinteso. Le mie parole erano generali, non rivolte a lui. Poi ne abbiamo parlato con il gruppo, con l’allenatore e con i dirigenti. Va tutto bene, siamo uniti. Anche il nostro nuovo allenatore, Chivu, ci sta aiutando molto. Faremo di tutto per lui”. Infine, una battuta sul settimo posto al Pallone d’Oro 2024: "Mi aspettavo una posizione migliore dopo essere sato capocannoniere e miglior giocatore della Serie A, aver vinto la Copa América e la Supercoppa italiana. Rispetto la scelta dei giurati, ma sono fatto così: non mi piace stare nel mezzo. Almeno le cose sono chiare".