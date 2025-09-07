Chivu già pensa a Juve-Inter: la scelta su Calhanoglu

MILANO - Negli uomini sì, ma non necessariamente nello stile di gioco. Con tutta probabilità, l’ Inter che, alla ripresa del campionato, farà visita alla Juventus sarà identica o quasi a quella inzaghiana. Vero che è stato così anche contro Torino e Udinese, con l’unica eccezione di Sucic . Proprio il centrocampo, però, era il marchio di fabbrica del tecnico piacentino. Ebbene, allo Stadium, potrebbe appunto rivedersi il solito terzetto: Barella- Calhanoglu -Mkhitaryan. Attenzione, nel caso non si tratterebbe di una bocciatura per il croato , che, contro i granata, aveva incantato San Siro, per poi finire nell’ombra contro i friulani. Semmai, dopo l’inatteso stop contro la banda di Runjaic, l’Inter ha bisogno di recuperare qualche certezza in più . E il fatto che Mkhiataryan è tra gli elementi che sono rimasti ad allenarsi alla Pinetina vale come un’automatica candidatura per Torino.

Inter, fuori Calhanoglu?

Potrebbe restare fuori Calhanoglu, come al debutto in campionato, allora. Del resto, nell’occasione, la squadra nerazzurra aveva demolito il Torino, rifilando a Baroni una cinquina. Il turco, però, pur rimanendo sott’acqua contro l’Udinese, è comunque il giocatore che può prendere in mano la squadra. E, con la sua visione di gioco, innescare le verticalizzazioni rapide. Che poi sono la principale richiesta fatta da Chivu ai suoi uomini. Già perché, come premesso, pur nella conservazione dei componenti, l’idea del tecnico rumeno resta quella di installare un nuovo software nel sistema operativo nerazzurro. E la strada continuerà ad essere battuta. Tanto più che c’è un dato a sostenere Chivu. Inzaghi, nonostante tutto, nei suoi viaggi allo Stadium ha rimediato soltanto una vittoria (ad aprile 2022), a cui vanno aggiunti due pareggi e due sconfitte. L’ultima delle quali, lo scorso febbraio, giunta dopo aver sprecato occasioni e mantenendo per lunghi tratti il controllo della gara.

Chivu, il precedente con la Juve

All’epoca, sulla panchina bianconera, sedeva ancora Thiago Motta. Chivu, invece, da allenatore del Parma, ha incontrato la Juve a fine aprile, quando si era già consumato l’avvicendamento con Tudor, poi confermato anche per questa stagione. Vero che la sfida si è giocata al Tardini, ma intanto il tecnico rumeno ha portato a casa la vittoria più prestigiosa della sua ancora breve carriera, grazie ad una prodezza di Pellegrino. Attenzione, non significa che l'idea sia quella di replicare lo stesso tipo di gara. Allora c’era da compensare un chiaro ed evidente gap tecnico. Resta il fatto, però, che in quella circostanza Chivu ha saputo cogliere il modo per mettere in difficoltà il rivale. E allora non sarebbe una sorpresa se qualche situazione simile venga studiata e provata anche alla Pinetina. Certo il tecnico nerazzurro, causa rientri scaglionati e, in qualche caso, ritardati dei suoi nazionali, avrà i la sua truppa al completo solo a ridosso della partenza per Torino. Il tempo per studiare e applicare qualcosa, comunque, non mancherà.

Inter, Akanji in rampa di lancio

Ci sarà anche spazio per inserire Akanji. L’ultimo arrivato, infatti, dovrebbe essere l’unico elemento di discontinuità rispetto all’Inter inzaghiana. Vero che catapultare in campo un giocatore con pochi allenamenti con i compagni è un rischio. Ma forse lo sarebbe ancora di più confermare Bisseck dopo l’errore che è costato il gol di Atta contro l’Udinese. Il tedesco, in questi giorni sta lavorando alla Pinetina per migliorare la sua condizione. Contro i friulani era in ritardo e si è visto, ma, con Pavard in uscita, Chivu ha preferito schierarlo comunque. Akanji, invece, oltre che esperto, sembra in perfetta forma, come si è visto con la Svizzera, nel match contro il Kosovo, inaugurato proprio da un suo gol. Insomma, contro Yildiz, che a Bisseck aveva già fatto male nel 4-4 dello scorso ottobre, meglio andare sul sicuro.