Inter, il rammarico di Chivu: "Volevamo vincerla. Nel finale è mancata l'attenzione"

"Abbiamo fatto una gran prestazione, sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo andati sotto due volte e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Dovevamo essere più attenti negli ultimi dieci minuti, ma siamo venuti quì per cercare di vincere la gara, Ci è mancata un pò di lucidità nei minuti finali". Christian Chivu guarda il bicchiere mezzo pieno. Al termine della sfida con la Juve, vinta dai bianconeri per 4-3, il tecnico dei nerazzurri analizza i momenti decisivi della gara. "Il passaggio sbagliato di Di Marco alla fine? Forse potevamo fare in modo di far arrivare meglio la palla a Di Marco. Io non guardo mai le giocate livello individuale: dovevamo gestire meglio alcuni momenti della gara. Loro sin dall'inizio, quando erano in difficoltà in uscita, non si sono mai vergognati di lanciare la palla in tribuna".