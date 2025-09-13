Inter, il rammarico di Chivu: "Volevamo vincerla. Nel finale è mancata l'attenzione"

"Abbiamo fatto una gran prestazione, sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo andati sotto due volte e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Dovevamo essere più attenti negli ultimi dieci minuti, ma siamo venuti quì per cercare di vincere la gara, Ci è mancata un pò di lucidità nei minuti finali". Christian Chivu guarda il bicchiere mezzo pieno. Al termine della sfida con la Juve, vinta dai bianconeri per 4-3, il tecnico dei nerazzurri analizza i momenti decisivi della gara. "Il passaggio sbagliato di Di Marco alla fine? Forse potevamo fare in modo di far arrivare meglio la palla a Di Marco. Io non guardo mai le giocate livello individuale: dovevamo gestire meglio alcuni momenti della gara. Loro sin dall'inizio, quando erano in difficoltà in uscita, non si sono mai vergognati di lanciare la palla in tribuna".
Il rammarico di Chivu: "Volevamo vincerla"
Tra le note positive, c'è la doppietta di Calhanoglu: "Ma io mi prendo la prestazione di tutta la squadra, la personalità messa in campo. Calhanoglu è questo, ha qualità e la prestazione di oggi è la conferma di quello che ci può dare". Sulla prova della squadra: "Bisogna essere bravi a capire il momento e quando si possono fare determinate cose. Nella partita, la squadra ha speso tanto per ribaltarla: ci si può allenare e si può lavorare con l'abitudine. Torniamo a casa con il rammarico di non aver vinto la partita". Dopo tre giornate, l'Inter è a tre punti in classifica: "Io guardo la prestazione, come la ripresa con l'Udinese. Dobbiamo cancellare qualcosa accaduta in passato e guardare al futuro con serenità".