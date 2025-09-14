Allarme Inter, in difesa si balla: Chivu chiamato ai correttivi

L’ estremo difensore però non è l’unico a portare sulla coscienza il peso di aver dato il sapore di una sconfitta a una serata che sarebbe potuta finire molto diversamente. Da matita blu è anche l’errore di Akanji , per il quale la fase di ambientamento potrebbe rappresentare un’ attenuante , ma che intanto ha dato a Kelly tempo e modo per capire dove indirizzare il pallone sull’1-0. Zielinski , invece, si è completamente perso Thuram Jr. sul 3-3. Tutto confluisce nel minimo comune denominatore dei cali di concentrazione che una squadra con determinate ambizioni non può permettersi.

Chivu, la sua Inter difetta di concretezza e pragmatismo

Chivu, dopo aver alzato la voce in conferenza, terrà oggi subito a rapporto il gruppo: di sicuro ripeterà l’appello alla concretezza e al pragmatismo già ascoltato ieri. «Meglio forse che queste batoste arrivino ora perché la stagione è ancora lunga. Dovevamo essere più decisi e concentrati. Abbiamo preso gol da distanza notevole, specie l’ultimo. Ora comincia anche una nuova stagione di Champions League, dovremo guardare a cosa abbiamo sbagliato e ricominciare», il messaggio di Alessandro Bastoni nel post partita a ricalcare le parole pronunciate dal suo allenatore.

Tifosi inferociti con Thuram: il motivo

A far storcere il naso ai tifosi, intanto, è stato anche il siparietto intercettato dalle telecamere subito dopo il 4-3. Marcus Thuram, in un confronto ravvicinato con suo fratello Khephren, ha sorriso, portando la maglia davanti alla bocca, proprio nel momento in cui i compagni, il settore ospiti intero e gli interisti da casa erano nello sconforto più totale. Un pizzico di attenzione in più anche in certi episodi probabilmente aiuterebbe ad affrontare un momento delicato come questo. Altrimenti, la maggior «fortuna negli episodi» in cui ha detto di sperare il numero 95 nerazzurro rischierebbe di non bastare a invertire la rotta.