Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Inter, Pio Esposito: la prova da "grande" ad Amsterdam è un segnale a tutto il calcio italiano

Il 20enne non ha fatto rimpiangere Lautaro in Champions
Inter, Pio Esposito: la prova da "grande" ad Amsterdam è un segnale a tutto il calcio italiano© Inter via Getty Images
Roale
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

A San Siro lo riempiono d'applausi ogni volta che entra e ad Amsterdam ha tirato fuori una prova da attaccante maturo. La migliore risposta agli scettici e chi pensa che un giovane italiano non possa giocare a certi livelli. Pio Esposito ieri si è fatto conoscere al calcio europeo, senza squilli sotto porta ma con una prova di e per la squadra che farebbe contento ogni compagno e allenatore. Una buona notizia anche per Gattuso. Pio ha prima esordito in campionato, poi in Nazio

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Inter, i migliori video