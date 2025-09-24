Inter, Bonny non si allena: a rischio il match contro il Cagliari

Dopo le vittorie contro l' Ajax in Champions League e il Sassuolo in campionato, l' Inter si prepara alla sfida in trasferta contro il Cagliari di Pisacane, che si disputerà sabato alle 20:45 all'Unipol Domus. In vista della partita in Sardegna, però, non arrivano buone notizie per Chivu . Bonny non ha preso parte all'ultima seduta di allenamento.

Bonny a rischio per Cagliari-Inter

Un problema alla caviglia. Questo il motivo dell'assenza all'ultima seduta di lavoro da parte di Bonny. L'attaccante classe 2003, quattro presenze e un gol fino a questo momento in campionato, è così in dubbio la sua presenza per la partita contro il Cagliari. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff, ma Chivu potrebbe dover fare a meno del suo attaccante per la prossima partita.



