Conferita la laurea magistrale honoris causa a Marotta: "Riferimento del calcio italiano"

L'Università di Milano-Bicocca conferirà oggi, venerdì 26 settembre, alle 14:30, la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta , presidente e CEO dell' Inter : "da più di quattro decenni figura di spicco nel management sportivo italiano e internazionale".

Laurea Honoris Causa a Marotta: le motivazioni alla base del riconoscimento

Le motivazioni del prestigioso riconoscimento: "Punto di riferimento nel processo di rinnovamento del calcio italiano, Giuseppe Marotta verrà insignito anche per il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo e i progetti formativi dedicati ai giovani atleti avviati negli anni". I saluti istituzionali saranno affidati a Giovanna Iannantuoni, rettrice Università degli Studi di Milano-Bicocca. A seguire un intervento di Leo Ferraris, direttore del Dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa. Laudatio di Lucia Visconti Parisio, delegata della Rettrice per lo sport universitario. In conclusione Marotta terrà una Lectio Magistralis.