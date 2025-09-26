Marotta difende Chivu: "Giudizi negativi da chi non lo conosce. Sullo scudetto..."

A margine della sua laurea magistrale a honoris causa, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti difendendo Cristian Chivu dopo un inizio difficile in campionato: "Abbiamo un grande allenatore. Non è una situazione di emergenza e lui non è un ragazzino. È un allenatore preparato. Sono stati espressi tanti giudizi da chi non lo conosce e sono azzardati, non corrispondono alla realtà", ha affermato il presidente dell'Inter. "Non ci sarebbe il minimo motivo per un cambio in corsa, anzi siamo tutti molto soddisfatti di lui. Non è neanche questione di pazienza, perché non si può valutare un allenatore dopo un mese e mezzo, ma noi possiamo vederlo nella quotidianità: ha un metodo moderno, è dotato di una grande cultura del lavoro e migliora ogni giorno. Sono assolutamente ottimista anche perché l’intelligenza è la sua principale caratteristica e questo porta sempre all’eccellenza".
Inter, le parole di Marotta
Marotta ha poi continuato parlando dello scudetto: "L'Inter è un grande club e deve partecipare per competere al massimo. Non bisogna essere arroganti ma bisogna essere ambiziosi. Nello sport non c'è nulla di male nel dichiarare certe cose. Poi se ci saranno squadre più forti obiettivamente bisogna riconoscerlo. Partiamo per cercare di raggiungere obiettivi, in primis quello della qualificazione in Champions League che è fondamentale per la sostenibilità del club. E poi cercare di conquistare qualcosa di più importante". Infine, sulla questione stadio aggiunge: "Né ottimismo né preoccupazione, in questo momento c’è un sano realismo. Milano rischia di non avere uno stadio moderno per le due squadre che rappresentano eccellenze e patrimonio della città. Sarebbe una sconfitta per tutti andare via dalla città. Io sono cittadino milanese e sarei dispiaciuto. Non lo dico con polemica, ma Milano deve avere il suo stadio perché questo San Siro oggi non risponde più alle esigenze regolamentari, di accoglienza e di modernità. Se poi il Comune dovesse dire no, è evidente che ci guarderemo attorno. Ma sarebbe un dolore".