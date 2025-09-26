Marotta difende Chivu: "Giudizi negativi da chi non lo conosce. Sullo scudetto..."

A margine della sua laurea magistrale a honoris causa, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti difendendo Cristian Chivu dopo un inizio difficile in campionato: "Abbiamo un grande allenatore. Non è una situazione di emergenza e lui non è un ragazzino. È un allenatore preparato. Sono stati espressi tanti giudizi da chi non lo conosce e sono azzardati, non corrispondono alla realtà", ha affermato il presidente dell'Inter. "Non ci sarebbe il minimo motivo per un cambio in corsa, anzi siamo tutti molto soddisfatti di lui. Non è neanche questione di pazienza, perché non si può valutare un allenatore dopo un mese e mezzo, ma noi possiamo vederlo nella quotidianità: ha un metodo moderno, è dotato di una grande cultura del lavoro e migliora ogni giorno. Sono assolutamente ottimista anche perché l’intelligenza è la sua principale caratteristica e questo porta sempre all’eccellenza".