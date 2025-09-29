Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
L'Inter si allena in vista dello Slavia Praga: Thuram show nel torello

Sorrisi e clima disteso per i nerazzurri in vista della Champions League
1 min
L’Inter ha completato quest’oggi la rifinitura ad Appiano Gentile in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. L’allenamento si è svolto in un clima sereno, con tanti sorrisi e momenti distesi tra i giocatori, soprattutto durate il torello nel riscaldamento, in cui è stato protagonista Marcus Thuram.

Inter, sorrisi in vista della Champions

Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, Cristian Chivu ha curato gli ultimi dettagli in vista di una partita importante per il cammino nella fase campionato. I nerazzurri hanno già raccolto tre punti dopo la vittoria all'esordio contro l'Ajax.

