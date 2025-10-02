Calhanoglu-Inter, la scintilla si è riaccesa. E Chivu gongola

Calhanoglu come ai bei tempi

Ebbene, la risposta dell’ex-Milan è stata la migliore possibile. Perché ha fatto parlare il campo. Vero che l’Inter, in casa della Juventus, ha perso, ma lui ha firmato una doppietta ed è sembrato rivitalizzato. Sull’onda, è arrivata anche la prestazione contro l’Ajax, in Champions: doppio corner vincente per le incornate di Thuram, il suo amicone... E il crescendo è proseguito. Perché Çalha ha continuato a dettare legge anche con Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga. E ciò che è balzato all’occhio, al di là dell’eccellente visione di gioco, è la sua brillante condizione fisica. Nelle ultime uscite è sembrato addirittura “volare”. Nell’anno dello scudetto, per intendersi, era stato decisivo nelle sue letture difensive, oltre che in quelle offensive, garantendo equilibrio, copertura e recuperi quasi da ultimo uomo. Ecco, in queste ultime gare, si è rivisto tutto questo. Ed è ovvio che un Çalhanoglu in piena efficienza faccia tutta la differenza del mondo.