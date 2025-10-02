Calhanoglu-Inter, la scintilla si è riaccesa. E Chivu gongola

MILANO - Calhanoglu ha riacceso la sua luce e così è tornato ad accendere pure l’Inter. Non era scontato dopo quanto accaduto la scorsa estate. Peraltro, a conclusione di una stagione in cui una lunga serie di guai fisici aveva condizionato il centrocampista turco, limitandolo e impedendogli di raggiungere la piena condizione. L’addio sembrava quasi naturale o scontato. Tanto più che lo stesso ex-milanista si era messo a flirtare prima con il Galatasaray e poi con il Fenerbahce. Una condotta che aveva indispettito anche Lautaro Martinez, tanto da spingerlo ad uno sfogo pesantissimo. Il capitano nerazzurro non aveva fatto nomi, ma poi Marotta aveva specificato che il destinatario era proprio Calha. Quest’ultimo aveva replicato prontamente via social. E, a quel punto lo strappo sembrava definitivo.
Calhanoglu, stecca al debutto
Invece no. Non solo né Galatasaray né Fenerbahce avevano gli “argomenti” giusti per convincere l’Inter a cedere il centrocampista. Ma poi, a ridosso della ripresa della preparazione, Lautaro e Çalhanoglu hanno deciso di celebrare anche pubblicamente la loro pace. Insomma, tutto azzerato: almeno internamente. L’ultima sentenza, però, la doveva dare comunque il campo. E, da questo punto di vista, non è cominciata chissà che bene. Squalificato alla prima giornata, con l’Inter che rifilava ben 5 gol al Torino, Calha si è infatti ripresentato al suo posto alla seconda, contro l’Udinese. Ma in quell’occasione la squadra nerazzurra ha indossato il suo abito peggiore: in difficoltà soprattutto a centrocampo, con il turco ombra di sé stesso, c’è scappata la prima sconfitta. E da lì ecco rispuntare una valanga di dubbi: su Chivu, ma anche su Calhanoglu. Ha perso le motivazioni? Voleva andare via e ore non sente più l’Inter come sua? Non ha tenuta fisica?
Calhanoglu come ai bei tempi
Ebbene, la risposta dell’ex-Milan è stata la migliore possibile. Perché ha fatto parlare il campo. Vero che l’Inter, in casa della Juventus, ha perso, ma lui ha firmato una doppietta ed è sembrato rivitalizzato. Sull’onda, è arrivata anche la prestazione contro l’Ajax, in Champions: doppio corner vincente per le incornate di Thuram, il suo amicone... E il crescendo è proseguito. Perché Çalha ha continuato a dettare legge anche con Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga. E ciò che è balzato all’occhio, al di là dell’eccellente visione di gioco, è la sua brillante condizione fisica. Nelle ultime uscite è sembrato addirittura “volare”. Nell’anno dello scudetto, per intendersi, era stato decisivo nelle sue letture difensive, oltre che in quelle offensive, garantendo equilibrio, copertura e recuperi quasi da ultimo uomo. Ecco, in queste ultime gare, si è rivisto tutto questo. Ed è ovvio che un Çalhanoglu in piena efficienza faccia tutta la differenza del mondo.
Inter, la scintilla
Il primo ad esserne felice è Chivu, artefice probabilmente di quella brillantezza atletica, conseguenza infatti di una preparazione estiva molto diversa dal passato. La sensazione è che sia scoccata la scintilla. E le coccole del tecnico sono la conseguenza: «È un uomo con valori e principi. Ha dovuto saltare il Mondiale ed era dispiaciuto. Ma in estate ha lavorato tantissimo e si è messo a disposizione. Fa piacere averlo con noi».
