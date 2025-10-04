Dumfries furioso dopo il cambio, la reazione di Chivu: "Incazzato? Sì, ma..."

Vittoria in scioltezza per l' Inter che risolve la pratica Cremonese con un netto 4-1 . Grande partita dei nerazzurri, che però non ha soddisfatto tutti, come Dumfries . L'esterno olandese è stato fatto uscire al 54' visibilmente contrariato per far entrare Luis Henrique. Chivu nel post partita ha commentato l'episodio: " Fa bene a essere incazzato , uno quando esce bisogna che si incazzi col mondo", ha affermato ai microfoni di Dazn. "Chi viene sostituito deve essere incazzato con me, col mondo, con chi gli pare. Un pugno al pallone non significa niente. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente: è un giocatore importante per noi e per la nazionale olandese. Sono felice di quello che sta facendo , ma anche lui come tutti può dare di più".

Inter, le parole di Chivu

Chivu prosegue sulla partita: "Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti. C'è stato il gol subito, però pazienza. Sono contento di questa squadra che sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi. Possiamo migliorare, però bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La nostra crescita passa anche da questo, riusciamo a dare continuità ai risultati e oggi mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare bene e divertirsi".

