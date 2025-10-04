Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dumfries furioso dopo il cambio, la reazione di Chivu: "Incazzato? Sì, ma..."

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter sulla reazione dell'esterno olandese alla sostituzione con Luis Henrique: le sue parole
Dumfries furioso dopo il cambio, la reazione di Chivu: "Incazzato? Sì, ma..."
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Vittoria in scioltezza per l'Inter che risolve la pratica Cremonese con un netto 4-1. Grande partita dei nerazzurri, che però non ha soddisfatto tutti, come Dumfries. L'esterno olandese è stato fatto uscire al 54' visibilmente contrariato per far entrare Luis Henrique. Chivu nel post partita ha commentato l'episodio: "Fa bene a essere incazzato, uno quando esce bisogna che si incazzi col mondo", ha affermato ai microfoni di Dazn. "Chi viene sostituito deve essere incazzato con me, col mondo, con chi gli pare. Un pugno al pallone non significa niente. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente: è un giocatore importante per noi e per la nazionale olandese. Sono felice di quello che sta facendo, ma anche lui come tutti può dare di più". 

Inter, le parole di Chivu

Chivu prosegue sulla partita: "Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti. C'è stato il gol subito, però pazienza. Sono contento di questa squadra che sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi. Possiamo migliorare, però bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La nostra crescita passa anche da questo, riusciamo a dare continuità ai risultati e oggi mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare bene e divertirsi". 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter, amichevole specialeLa conferenza di Chivu

Inter, i migliori video