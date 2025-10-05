Dan Brown e la rivelazione a sorpresa: "Sono interista". E posa con Marotta per presentare il nuovo libro

Questa mattina a Milano il presidente e amministratore delegato dell' Inter , Giuseppe Marotta , ha incontrato Dan Brown , tra gli scrittori più letti e tradotti al mondo, autore di successi internazionali come Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni . Lo documenta il club nerazzurro ricordando che lo scrittore statunitense si trova in Italia per il tour promozionale del suo nuovo romanzo, "L'ultimo segreto" . Nel corso dell’incontro, Marotta ha omaggiato Dan Brown con una maglia personalizzata, ricevendo in dono una copia autografata del suo ultimo libro, in ordine cronologico, con una dedica speciale: “For Inter, my team away from home” . Ovvero, "all'Inter, la mia squadra lontana da casa".

Dan Brown come Lautaro: per lui la maglia numero dieci dell'Inter

Il dieci di Lautaro Martinez il numero della maglia consegnata da Marotta a Dan Brown, che ha spiegato: “Mi sono appassionato all'Inter grazie a un amico italiano molto tifoso che mi dice tutti i risultati. Spesso parliamo di calcio e mi informo su come va la squadra”. Da par suo, Marotta ha voluto ringraziare Dan Brown sottolineando: “La passione nerazzurra sa unire mondi diversi. La aspettiamo a San Siro prossima volta che tornerà in Italia”. Oggi Dan Brown sarà ospite del salotto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

Dan Brown e l'appoggio all'Inter per il nuovo stadio

All'inizio del suo tuor promozionale Dan Brown aveva anche parlato della vendita di San Siro a Inter e Milan, commentando: “Capisco l’attaccamento, ma cambiare può essere positivo. A Boston, dove vivo, è accaduto lo stesso: il vecchio Boston Garden era una cattedrale dello sport in cui sono andato tantissime volte a vedere le partite dei Celtics: tutti lo amavano, ma è stato demolito e sostituito da un’arena moderna. All’inizio ci fu molta nostalgia, ma col tempo la città si rese conto che il nuovo impianto offriva un’esperienza migliore. A Boston hanno mantenuto le stesse dimensioni del campo e hanno conservato il parquet originale per poi trasportarlo nella nuova arena. Se il progetto del nuovo impianto riuscirà a preservare alcuni degli elementi originali, magari i tifosi e i cittadini milanesi accetteranno il cambiamento più di buon grado”.