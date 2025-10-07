Chivu e la scelta di non essere folle: così ha migliorato l'Inter di Inzaghi

Una volta ricevuta l’Inter in eredità, Cristian Chivu aveva due opzioni: tracciare una linea netta con il passato e imporre in maniera integralista la sua visione, come pure sarebbe stato legittimo; oppure muoversi nel solco già tracciato da Inzaghi, contaminando con qualcosa di suo un’idea di gioco che questa squadra aveva interiorizzato nei precedenti quattro anni. T