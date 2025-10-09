Inter, avanzato budget mercato. Ma i nerazzurri non sanno dove spenderlo

Il tesoretto è sempre lì, a disposizione. Circa 20-25 milioni pronti per il mercato di gennaio , da investire in base alla o alle necessità. Ad agosto, l’Inter aveva scelto di rinunciare ad un ultimo innesto, perché non aveva individuato il profilo giusto sotto l’aspetto tecnico e quello economico. L’idea, allora, era quella di aggiungere un difensore, anche per gestire un reparto dall’età media avanzate e, magari, per anticipare il ricambio che avverrà certamente nel 2016. Questo inizio di stagione, però, sta dando un certo tipo di indicazioni, obbligando a nuove valutazioni e riflessioni. Insomma, non è più scontato che nella finestra invernale il trio Marotta-Ausilio-Baccin andrà effettivamente a caccia di un difensore . Ma non è nemmeno detto che, a metà annata, ci sarà un’aggiunta nell’organico di Chivu.

Inter, la situazione in difesa

Cominciando proprio dal reparto arretrato, le prime gare stagionali avevano sollevato qualche dubbio sulla fase difensiva. Non in merito ai singoli, semmai nel suo insieme. Insomma, i troppi gol incassati erano un problema innanzitutto di squadra. La situazione ora è decisamente migliorata, ma si continuerà a lavorare comunque su questa traccia. Nel reparto , invece, non sono emerse mancanze dal punto di vista numerico. L’alternanza tra Acerbi e De Vrij funziona. Akanji non solo si è presto subito la titolarità, ma è considerato una certezza assoluta. Inoltre, la duttilità di Carlos Augusto garantisce un ricambio anche per Bastoni. Niente difensore a gennaio, quindi? È ancora presto per dirlo. Ma, ad oggi, a meno di un’occasione davvero ghiotta, là dietro si rimarrà così.

Inter, la situazione a centrocampo

La mediana è il settore più abbondante a disposizione di Chivu: addirittura 7 elementi per, di fatto, 3 posti. Un profilo con determinante caratteristiche, però, non c'è in rosa. Non a caso, il club nerazzurro aveva messo le mani su Koné, prima che la Roma si tirasse indietro. Tuttavia, un alter ego del giallorosso non è stato preso. Puntando, invece, su Diouf, che ha un identikit differente e che ancora non è riuscito a guadagnarsi spazio. Senza un giocatore di rottura, peraltro, il tecnico rumeno ha finito per rinunciare all’ipotesi di 3-4-2-1. Significa che nella finestra invernale tale lacuna potrà essere colmata, assicurando a Chivu una potenziale variabile tattica? Come già spiegato per la difesa, dipende sempre dalle occasioni e dalle opportunità che offrirà il mercato. Con la necessità supplementare, però, di dover fare spazio per un nuovo acquisto. Vale a dire che, per inserire eventualmente un altro mediano, qualcuno dovrà fare le valigie?

Inter, l'attacco Pio-Bonny funziona

Sempre a proposito di profili mancanti, una volta rinunciato a Lookman, l’Inter ha deciso di abbandonare la caccia al cosiddetto “dribblatore”. Il motivo? Dare fiducia al tandem Esposito-Bonny, che, con il nigeriano o un elemento equivalente in squadra, avrebbe avuto meno spazio. Ebbene, dopo le prime uscite, tale scelta si sta rivelando felice. I due baby attaccanti hanno dimostrato di sapere e poter reggere la scena, sostituendo senza scompensi Lautaro e/o Thuram. Senza contare, poi, che, anche senza il giocatore in grado di creare superiorità attraverso gli uno contro uno, l’attacco nerazzurro funziona sempre alla grande, producendo gol e occasioni. Avrebbe senso, dunque, inserire quel famoso “dribblatore”? Il rischio, per la verità, è che si alteri un equilibrio che sembra ormai raggiunto. Tra rapide verticalizzazioni e alti ritmi di gioco, la squadra nerazzurra ha i mezzi per creare comunque superiorità. E allora chissà che il tesoretto, alla fine, non venga davvero risparmiato per l’estate 2026. Quella dei veri cambiamenti. Per i quali serviranno certamente più risorse possibili.