Marotta nel board dell'ex Eca mentre l'Inter vola in Libia per un'amichevole

ROMA - Il presidente e ceo dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'executive board dell'European Football Clubs, l'associazione dei club calcistici europei, che ha appena cambiato denominazione passando da Eca a Efc. Marotta è stato eletto nel corso dell'assemblea generale dell'Efc a Roma e farà parte del board come rappresentante per l'Italia. "Rappresentare un club importante in un contesto dove l'Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione - le parole di Marotta - ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c'è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista".