Marotta nel board dell'ex Eca mentre l'Inter vola in Libia per un'amichevole

ROMA - Il presidente e ceo dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'executive board dell'European Football Clubs, l'associazione dei club calcistici europei, che ha appena cambiato denominazione passando da Eca a Efc. Marotta è stato eletto nel corso dell'assemblea generale dell'Efc a Roma e farà parte del board come rappresentante per l'Italia. "Rappresentare un club importante in un contesto dove l'Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione - le parole di Marotta - ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c'è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista".
L'Inter gioca in Libia, contrattempo per Lautaro
Nel frattempo l'Inter, nonostante i tanti impegni, trova il tempo per inserire nel calendario un'altra trasferta: i ragazzi di Chivu, infatti, domani sera a Bengasi, in Libia, giocheranno in amichevole alle ore 18 contro l'Atletico Madrid dell'ex nerazzurro Diego Simeone. Sarà l'occasione per vedere all'opera i giocatori meno impegnati fino a questo momento (i neo acquisti Diouf e Luis Henrique in particolare), che potranno mettere minuti nelle gambe provando a scalare le gerarchie in squadra. Chi non ha certo di questi problemi è il capitano Lautaro Martinez, alle prese però con un altro genere di imprevisto: l'amichevole fra l'Argentina e Porto Rico in programma lunedì 13 ottobre, infatti, è stata spostata al giorno seguente per motivi di sicurezza, non più a Chicago. ma a Miami. Tutto questo costringerà l'attaccante a stare via un giorno in più, tornando così ad Appiano Gentile non prima di giovedì, a 48 ore dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma.