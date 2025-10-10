Dumfries: “Ero inc… per il cambio con la Cremonese, ma adesso…”.

L'Inter ha chiuso il primo ciclo dell'inizio di stagione nel migliore dei modi, prima della pausa per le partite delle nazionali. Un 4-1 netto San Siro contro la Cremonese, che però aveva portato con sè degli straschichi per le sostituzioni, come successo nel caso di Dumfries. L'esterno olandese ha lasciato il terreno di gioco di San Siro visibilmente contrariato e Chivu aveva commentato l'episodio così: "Fa bene a essere incazzato, uno quando esce bisogna che si incazzi col mondo". A qualche giorno di distanza, Dumfries ha confermato tutto.
Inter, le parole di Dumfries
A Sport Mediaset ha affermato che "ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c'era l'emozione... però adesso guardiamo in avanti che c'è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Dopo la sosta inizia un ciclo di partite difficili". Poi sulla possibilità di affrontare l'Italia ai playoff della qualificazione per il Mondiale con l'Olanda: "No, siamo primi, perché dici così? Io guardo sempre per vincere, non per andare al secondo posto, questo sarebbe un pensiero negativo".