Verso Roma-Inter, problemi per Chivu: l'infortunio non dà tregua a Thuram

MILANO - Brutte notizie per l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu: il recupero dall'infortunio alla coscia di Marcus Thuram, patito nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga del 30 settembre, sta andando più a rilento del previsto. Dalla società nerazzurra fanno sapere che la convalescenza procede senza ricadute, ma il calciatore dovrà saltare il big match con la Roma di sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico, dopo la pausa per le nazionali.
A rischio anche Lautaro Martinez
Thuram dovrebbe tornare a disposizione per il 25 ottobre a Napoli nella sfida scudetto contro i partenopei. L'attaccante francese, allo stato attuale, è l'unico indisponibile ai nerazzurri, ma Chivu rischia di dover rinunciare, almeno per la formazione iniziale, anche a Lautaro Martinez che ritornerà soltanto mercoledì sera dalla trasferta negli Stati Uniti con la nazionale argentina e dovrà smaltire il fuso orario.