Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mkhitaryan punta la Roma: "Affronteremo una squadra forte". Poi parla del ritiro

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Inter a margine della presentazione del suo libro
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

A margine della presentazione del suo libro "La mia vita sempre al centro", Henrik Mkhitaryan si è proiettato al big match tra Roma ed Inter, senza dimenticare l'obiettivo scudetto e la possibilità di ritirarsi dal calcio giocato al termine di questa stagione sportiva. Per il centrocampista nerazzurro, ex di turno all'Olimpico, sarà una partita speciale.

Mkhitaryan punta la Roma: "Squadra forte, campo difficile dove giocare. Sul ritiro..."

Così Henrik Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport: "La Roma? Avremo una piazza calda, - ha subito precisato l'armeno - un campo difficile dovere giocare, non è mai facile gioca lì, specialmente quest'anno con Gasperini stanno facendo un percorso molto bello, sarà una partita molto interessante dal punto di vista tattico e calcistico, ci prepareremo nel modo migliore per poter affrontare una Roma forte. Sfida scudetto? Da questa partita non dipende né il nostro percorso né il loro, mancano tante gare da giocare e la stagione sarà lunghissima. Appendere gli scarpini al chiodo? È stato un periodo un po' difficile, bisogna capire con il cuore e con la testa cosa succede e in quale direzione si sta andando. Sto facendo di tutto per mantenermi bene, a fine stagione vedremo se continuare a giocare o se mi ritirerò".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Mkhitaryan-Inter, botta e rispostaThuram verso Roma-Inter