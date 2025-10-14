Mkhitaryan punta la Roma: "Affronteremo una squadra forte". Poi parla del ritiro

Mkhitaryan punta la Roma: "Squadra forte, campo difficile dove giocare. Sul ritiro..."

Così Henrik Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport: "La Roma? Avremo una piazza calda, - ha subito precisato l'armeno - un campo difficile dovere giocare, non è mai facile gioca lì, specialmente quest'anno con Gasperini stanno facendo un percorso molto bello, sarà una partita molto interessante dal punto di vista tattico e calcistico, ci prepareremo nel modo migliore per poter affrontare una Roma forte. Sfida scudetto? Da questa partita non dipende né il nostro percorso né il loro, mancano tante gare da giocare e la stagione sarà lunghissima. Appendere gli scarpini al chiodo? È stato un periodo un po' difficile, bisogna capire con il cuore e con la testa cosa succede e in quale direzione si sta andando. Sto facendo di tutto per mantenermi bene, a fine stagione vedremo se continuare a giocare o se mi ritirerò".