Inter, problema muscolare per Darmian: a rischio la sua presenza con la Roma

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali, piove sul bagnato in casa Inter . Come se non bastassero il problema che ha fermato Thuram e gli acciacchi di Lautaro di ritorno dalla trasferta sudamericana, Chivu ha dovuto incassare un altro stop, anzi due, in vista del big-match con la Roma , in programma sabato sera allo Stadio Olimpico.

Si fermano Darmian ed il terzo portiere Di Gennaro

La giornata in casa Inter si è aperta con l'infortunio del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, che in seguito ad uno scontro di gioco, ha riportato la frattura dello scafoide e nei prossimi giorni dovrà subire un intervento chirurgico. Nel pomeriggio, invece, è arrivato il verdetto sugli esami strumentali cui si è sottoposto Matteo Darmian presso l'Istituto Humanitas di Rozzano e che hanno evidenziato "un risentimento muscolare al soleo della gamba destra". Un problema che, fa sapere il club nerazzurro, verrà "rivalutato giorno per giorno".