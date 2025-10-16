Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L’Inter minaccia la Roma: rientrano tutti carichi dopo vittorie, gol e assist

Un’intera squadra aveva lasciato Milano alla sosta. Per ultimo tornerà Lautaro con una doppietta in dote
Daniele Vitiello
4 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Cristian Chivu ci aveva visto lungo. Stuzzicato sul tema, aveva fatto capire il suo pensiero sulla sosta: un’opportunità per far riposare chi non parte, ma anche per dare ulteriore linfa a livello mentale a coloro che raggiungono le rispettive nazionali. Ed è stata così per l’Inter, alla luce dei 1513’ giocati dai 13 calciatori che hanno lasciato Appiano Gentile (52’ in meno rispetto alla pausa di settembre). I rientri si concluderanno oggi, ma si può dire tranquillamente che il bilancio è positivo. Prima di tutto perché non ci sono stati infortuni. L’aspetto fisico rappresenta la preoccupazione più grande di qualsiasi allenatore: il rumeno su questo ha tirato un abbondante sospiro di sollievo. C’è poi una riflessione sull’aspetto mentale che non è trascurabile. Praticamente tutti i nerazzurri hanno portato a casa risultati positivi, tra amichevoli e gare ufficiali. E quasi tutti da protagonisti. Torneranno col sorriso e con una carica d’ottimismo. Farà sicuramente bene al gruppo intero a pochi giorni dal secondo big match della stagione che l’Inter non può e non vuole permettersi di perdere. In sei, in particolare, si rimetteranno a disposizione di Chivu addirittura più motivati di prima. Partendo da Lautaro Martinez: il capitano, con la doppietta contro Portorico, è diventato quarto marcatore di tutti i tempi dell’Argentina a pari merito con Crespo. Il dato non può che consolidare la sua candidatura per una maglia da titolare in casa della Roma, carico a mille e tirato a lucido anche grazie alla preparazione fisica di quest’estate. Il discorso è simile anche per Calhanoglu, confermatosi trascinatore della Turchia: il numero 20 nerazzurro ha sfornato addirittura quattro assist in due partite, arrivando in tripla cifra di presenze (101) con la sua nazionale. Pio Esposito, invece, ha appena iniziato il suo cammino, ma il primo gol con l’Italia dei grandi lo spingerà ancora di più a fare bene anche con l’Inter. In azzurro si è distinto anche Federico Dimarco, confermando il trend di quest’anno: altre due gare giocate per intero e due assist serviti. L’ultimo, per Mancini, un cioccolatino purissimo. 

La situazione Zielinski. E Carlos Augusto...

Zielinski ha provato a sfruttare la vetrina per mandare diversi messaggi da lontano al suo allenatore. Quello più importante arriva direttamente dal campo: un gol dei suoi che non può lasciare indifferenti. Servirà continuità di rendimento per far sì che il minutaggio in nerazzurro aumenti: nelle varie interviste rilasciate ha fatto capire di volersi giocare le sue carte per convincere Chivu a fidarsi ancora di più di lui. Chi questa stima comincia ad avvertirla anche dal proprio ct è Carlos Augusto, tornato a giocare in maglia verdeoro dopo due anni. Con Ancelotti in panchina sa di avere chance di andare al mondiale: sarà anche questo stimolo ulteriore a far bene con l’Inter. Questo senza tralasciare l’ordinaria amministrazione (con assist) di Dumfries, ormai imprescindibile per la sua nazionale, così come Barella, Akanji e Sucic per le loro. Anche il riposo di De Vrij e quello (parziale) di Bastoni sono una buona notizia. Chi forse sorride meno, a causa di una continuità persa anche in azzurro, è Davide Frattesi: magari si rinvigorirà respirando aria di casa nella prossima trasferta di campionato. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Gravina e la complessa ipotesi di spostare la 30ª giornataTotti si affida a Cristante per Roma-Inter