Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ausilio esclusivo: “Inter, la verità su Gasp, Lookman e Koné”© LightRocket via Getty Images

Ausilio esclusivo: “Inter, la verità su Gasp, Lookman e Koné”

Domani sul Corriere dello Sport-Stadio l’intervista del direttore Zazzaroni al ds dell’Inter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra
A gennaio saranno 28 anni di Inter, undici da direttore sportivo. Ha avuto 4 presidenti e quindici allenatori, da Mancini a Chivu, passando per Mourinho, Spalletti e Conte. Sul Corriere dello Sport-Stadio un’intervista da non perdere del direttore Zazzaroni a Piero Ausilio, ds dell’Inter. Appuntamento domani in edicola e sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Inter, i migliori video