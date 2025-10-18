Inter, vieteta la trasferta a Napoli per i tifosi della Lombardia: i dettagli 

I tifosi dell'Inter residenti in Lombardia non potranno acquistare il biglietto per la sfida al Maradona contro il Napoli. Così la Prefettura della città ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi nerazzurri della regione, mentre i biglietti per il settore ospiti potranno essere acqustati solamente a chi possiede la fidelity card dell'Inter, sottoscritta prima dell'8 ottobre 2025, ma pur sempre non residenti in Lombardia. La sfida è in programma per sabato 25 ottobre alle 18 .

Napoli-Inter, vietata la trasferta ai residenti in Lombardia

Nella nota sufficiale si legge: "Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie".