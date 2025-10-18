Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Kolarov, la sfrenata esultanza al vantaggio dell'Inter contro la Roma: cosa è successo

Il vice di Chivu, ex giocatore della Roma, non trattiene la gioia al momento del gol di Bonny
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Sono trascorsi pochissimi minuti dall'inizio di Roma-Inter quando Bonny approfitta di una dormita della difesa della Roma e porta in vantaggio i nerazzurri. Tutti esultano e in particolare Aleks Kolarov: il vice di Chivu nonché ex romanista, oltre che ex giocatore della Lazio. Le telecamere lo inquadrano e dall'Olimpico fischia, anche se poi la partita riprende e Kolarov si riaccomoda in panchina. Resta solo Chivu, in piedi, a dare indicazioni ai suoi.

