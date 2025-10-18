Kolarov, la sfrenata esultanza al vantaggio dell'Inter contro la Roma: cosa è successo

Sono trascorsi pochissimi minuti dall'inizio di Roma-Inter quando Bonny approfitta di una dormita della difesa della Roma e porta in vantaggio i nerazzurri. Tutti esultano e in particolare Aleks Kolarov: il vice di Chivu nonché ex romanista, oltre che ex giocatore della Lazio. Le telecamere lo inquadrano e dall'Olimpico fischia, anche se poi la partita riprende e Kolarov si riaccomoda in panchina. Resta solo Chivu, in piedi, a dare indicazioni ai suoi.