Marcus Thuram fa il turista a Roma: incantato dalle meraviglie nella Basilica di San Pietro

Marcus Thuram non ha preso parte a Roma-Inter , non avendo ancora smaltito il problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che gli ha impedito di scendere in campo all' Olimpico , ma ha seguito i suoi compagni di squadra in trasferta. Mandato in archivio il successo contro i giallorossi grazie a un gol di Bonny , l'attaccante francese ha approfittato della domenica libera per godersi le bellezze della Capitale.

La Basilica di San Pietro incanta Thuram

Come documentato attraverso un video postato sul suo account Instagram, Thuram si è recato nella Basilica di San Pietro dove ha ripreso, evidentemente affascinato, la maestosità della cupola e parte della sua visita nel luogo sacro. Non solo calcio, dunque, per Marcus Thuram, che ha ha festeggiato la vittoria dei suoi compagni di squadra concedendosi una giornata di relax e cultura.