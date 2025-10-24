Chivu prima di Napoli-Inter: "Non servono motivazioni in più quando di là c'è Conte"

Nella conferenza stampa alla vigilia, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha presentato il big match contro il Napoli : "È l’ottava giornata, bisogna capire che ci si gioca tanto, ma non tutto. Dobbiamo andare con la passione giusta e sapendo che non sarà un ambiente facile. Serve preparazione da un punto di vista mentale". Poi un elogio importante verso l'allenatore avversario: " Non serve trovare motivazioni in più perché di là c’è Antonio Conte , abbiamo la consapevolezza di ciò che siamo e quello che vogliamo essere. Abbiamo voglia di fare belle prestazioni e continuare a fare ciò che è stato fatto nelle ultime stagioni".

Inter, le parole di Chivu: "Milan-Como a Perth? Io ho imparato a non lamentarmi"

Chivu non si fida del Napoli dopo il 6-2 contro il Psv: "C'entra poco quello che è accaduto. Sono convinto che le ambizioni siano altissime, sarà una partita combattuta dove entrambe vorranno dire la loro. Non possiamo fare paragoni con l’anno scorso, domani siamo solo all’ottava giornata. Negli ultimi 3 anni loro hanno vinto due scudetti, sarà una partita in cui entrambe vorranno imporsi". Inter che arriva alla partita con un giorno di riposo in più concesso dall'allenatore: "Mi sembra normale un giorno di riposo, non c’è di meglio. Veniamo da un periodo in cui i giocatori non sono praticamente mai stati a casa. Siamo tornati da Roma alle 5 e siamo subito partiti per il Belgio, mi sembrava il minimo concedere una giornata per stare con la famiglia. Mi fido della loro professionalità". Infine un commento sulla gara tra Milan e Como in programma a Perth: "Io ho imparato a non lamentarmi, nella vita trovare le cose negative non serve a niente. Bisogna guardare anche le cose positive. Ho giocato un’amichevole in Libia e non ho detto nulla, anzi sono stato felice".