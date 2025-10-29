Marotta: "L'incidente di Martinez? Un fatto grave, sono disgrazie"

Ieri la notizia dell'incidente stradale ha sconvolto il mondo Inter. Un anziano di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata da Josep Martinez, il secondo portiere della squadra di Chivu. Sulla questione è intervenuto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, presente in Triennale ad un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: "E' un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo".