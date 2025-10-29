Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marotta: "L'incidente di Martinez? Un fatto grave, sono disgrazie"

Il presidente dell'Inter: "Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore"
2 min
TagsInterMarottaMartinez
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Ieri la notizia dell'incidente stradale ha sconvolto il mondo Inter. Un anziano di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata da Josep Martinez, il secondo portiere della squadra di Chivu. Sulla questione è intervenuto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, presente in Triennale ad un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: "E' un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo". 

Marotta e l'incidente stradale di Martinez  

Marotta continua: "Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Speriamo che si possa trarre beneficio anche da questa tragica situazione". 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Dramma MartinezNervosismo Inter