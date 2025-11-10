La "Chivu dance" fa impazzire i tifosi dell'Inter sui social: le sue esultanze diventando virali

E' ufficialmente nata la " Chivu Dance ". I tifosi dell' Inter , che hanno visto la propria squadra, arrivati alla sosta di novembre, al primo posto condiviso con la Roma con 24 punti, sono sempre più appassionati del proprio allenatore e, soprattutto dalle esultanze che regala a bordo campo al termine di ogni vittoria.

Chivu e le sue esultanze: i tifosi dell'Inter ne sono pazzi

Al fischio finale che ha sancito la vittoria per 2-0 contro la Lazio, Chivu si è lasciato andare in una "danza" di gioia ripresa dalle telecamere, che già è stata definita la "Chivu Dance". Quella di domenica non è stata certamente la prima esultanza "di cuore" dell'allenatore nerazzurro in questa stagione. La settimana prima un grande abbraccio con Bastoni ha coronato la vittoria sul campo del Verona. Tutta gioia esplicita, estremamente gradita dai tifosi dell'Inter.