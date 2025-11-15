Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
Dumfries lascia il ritiro dell'Olanda per un infortunio: il comunicato

L'esterno è partito da Varsavia per far ritorno al club nerazzurro
Denzel Dumfries non ha fatto ritorno al ritiro della nazionale olandese insieme ai compagni dopo la partita contro la Polonia. Fermato da un problema fisico, aveva saltato proprio il match contro i polaccho valido per le qualificazioni ai Mondiali.

Olanda, Dumfries lascia il ritiro della Nazionale

L'esterno dell'Inter ha quindi lasciato Varsavia per raggiungere direttamente il proprio club. Dumfries, di conseguenza, non giocherà neppure per il prossimo impegno dei Paesi Bassi, in programma lunedì contro la Lituania. Questo il comunicato apparaso sui canali della nazionale olandese: "Denzel Dumfries non è tornato nel ritiro con il resto della nazionale olandese, ma si è recato al suo club da Varsavia. Dumfries, che ieri era rimasto fuori contro la Polonia per un infortunio, dovrebbe essere indisponibile anche lunedì contro la Lituania".

