Da Lautaro e Barella a Calhanoglu: i 10 bomber dell’Inter che hanno già fatto male al Milan

Un vero e proprio arsenale. È quello che ha a disposizione Chivu per il prossimo derby. Ben 10 dei suoi giocatori, infatti, hanno già fatto male al Milan. E si può arrivare ad 11, considerando pure Esposito, anche lui a segno, ma nelle giovanili. Ad ogni modo, 8 di questi hanno già messo la loro firma in una stracittadina milanese. Insomma, verrebbe da dire che il tecnico rumeno possa stare tranquillo. In verità, non è che l’ Inter abbia difficoltà a segnare: è l’unica squadra della Serie A, infatti, a non aver mai mancato il bersaglio in queste prime 11 giornate. Piuttosto, il problema potrebbe essere quello di non subire reti. Ma visto che proprio Chivu, in una recente conferenza stampa, ha affermato che a volte «preferisco vincere 4-3 piuttosto che 1-0», chissà che il prossimo derby non sia davvero ricco di gol.

I giocatori chiave per Chivu: Lautaro su tutti

La certezza di Chivu, comunque, è Lautaro. Non solo avrà una settimana intera per prepararsi alla sfida con il Diavolo, ma il suo score contro i cugini è di ben 9 centri. Toccherà quindi al Toro trascinare la truppa nerazzurra al ribaltone rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione. In 5 stracittadine, tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, l’Inter non ne ha vinta nemmeno una, perdendone addirittura 3. E pensare che era reduce da 6 trionfi consecutivi, compresi quelli che avevano garantito la finale di Champions 2023, guarda caso con il sigillo dell’argentino. Dietro a Lautaro, l’altro spauracchio rossonero è Zielinski. Con Mkhitaryan ancora fermo ai box, il polacco si giocherà il posto a centrocampo con Sucic, magari facendo pesare proprio il fatto di aver già rifilato 4 “sberle” ai rossoneri, seppure con le maglie di Empoli e Napoli. Lo stesso bottino lo può vantare proprio l’armeno, che ha “regalato” il primo dispiacere al Milan indossando la maglia dell’Arsenal, aggiungendone poi altri 3 una volta trasferitosi alla Pinetina: un paio dei quali in semifinale di Champions.

Le scelte di Chivu per il derby

Ci sarà anche il solito grande ex, ovvero Calhanoglu. Il centrocampista turco non si è lasciato bene con il Milan, divenendo, di contro, un idolo per i tifosi nerazzurri. Sono 3 le reti firmate nel derby per lui, 2 delle quali su calcio di rigore. C’è anche un difensore abituato a certi exploit, ovvero De Vrij. Anche l'olandese, infatti, ha raccolto un tris nelle stracittadine milanesi: l’ultimo in pieno recupero nella sfida di ritorno di campionato dello scorso anno. L'ex Lazio è un altro dei nerazzurri in bilico per una maglia da titolare: se la giocherà, partendo un’incollatura dietro, con Bisseck e Acerbi. Proprio quest’ultimo, altro ex che contro il Milan ha festeggiato pure ai tempi del Sassuolo, sbloccò il risultato nel match che poi consegnò all’Inter scudetto e seconda stella. Quella notte, l’altro goleador nerazzurro fu Thuram, che fece il bis dell’andata. Da allora è rimasto secco. Scontato che sognino una gioia pure i due bomber di scorta (fino ad un certo punto…) Bonny ed Esposito. Al netto dei già citati precedenti di Pio nel settore giovanile, per entrambi, se verranno impiegati, sarà un debutto assoluto nel derby. E quale modo migliore di celebrarlo se non con una rete, come peraltro fece Frattesi un paio di anni fa?