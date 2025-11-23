Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu tuona: "Sommer? Non punto il dito contro i singoli". E poi la frecciatina sul cambio di Lautaro: "Non posso..."

Le dichiarazioni dell'allenatore dei nerazzurri dopo la sconfitta nel derby contro il Milan
2 min
TagsInterChivu
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso dalla sua Inter contro il Milan con il gol di Pulisic: "Non abbiamo subito ripartenze, l'unica volta che abbiamo fatto un lancio lungo abbiamo perso una seconda palla sono arrivati in porta e ci hanno fatto gol. Il calcio è così, però mi prendo la prestazione dei ragazzi. Poi quando si perde un derby e si arriva alla quarta sconfitta in dodici giornate... E' un po' troppo, per fortuna la classifica è abbastanza corta. Dobbiamo gestire al meglio la frustrazione perché perdere una partita così può lasciare il segno".

Le parole di Chivu dopo il derby

Il tecnico dei nerazzurri ha continuato: "So quello che creiamo e i rischi che ci prendiamo. Sommer? Non parlo di singoli, per me sono i migliori. Non potrei mai venire qua a puntare il dito, quando lo fai c'è odore di fallimento. Siamo tutti dentro nel bene e nel male, potevamo fare meglio tutti. Abbiamo solo il dovere di rialzarci. Per caratteristiche dei giocatori siamo costretti ad attaccare con tanti uomini, questo poi ti espone un po' di più alle ripartenze. Oggi però ne abbiamo subito uno di contropiede ed è stato fatale. Abbiamo subito poco per i rischi che ci prendiamo, ma bisogna migliorare e percerpire più il pericolo, magari con qualche fallo in più quando serve".

La sostituzione di Lautaro

Infine, sulla sostituzione di Lautaro al 64': "Non posso cambiare giocatori? E' stata una scelta mia, i ragazzi in panchina hanno il merito di dare il loro contributo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Serie A, la classificaAllegri a -2 dalla Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS