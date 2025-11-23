Chivu tuona: "Sommer? Non punto il dito contro i singoli". E poi la frecciatina sul cambio di Lautaro: "Non posso..."

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso dalla sua Inter contro il Milan con il gol di Pulisic: "Non abbiamo subito ripartenze, l'unica volta che abbiamo fatto un lancio lungo abbiamo perso una seconda palla sono arrivati in porta e ci hanno fatto gol. Il calcio è così, però mi prendo la prestazione dei ragazzi. Poi quando si perde un derby e si arriva alla quarta sconfitta in dodici giornate... E' un po' troppo, per fortuna la classifica è abbastanza corta. Dobbiamo gestire al meglio la frustrazione perché perdere una partita così può lasciare il segno".