Chivu tuona: "Sommer? Non punto il dito contro i singoli". E poi la frecciatina sul cambio di Lautaro: "Non posso..."
Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso dalla sua Inter contro il Milan con il gol di Pulisic: "Non abbiamo subito ripartenze, l'unica volta che abbiamo fatto un lancio lungo abbiamo perso una seconda palla sono arrivati in porta e ci hanno fatto gol. Il calcio è così, però mi prendo la prestazione dei ragazzi. Poi quando si perde un derby e si arriva alla quarta sconfitta in dodici giornate... E' un po' troppo, per fortuna la classifica è abbastanza corta. Dobbiamo gestire al meglio la frustrazione perché perdere una partita così può lasciare il segno".
Le parole di Chivu dopo il derby
Il tecnico dei nerazzurri ha continuato: "So quello che creiamo e i rischi che ci prendiamo. Sommer? Non parlo di singoli, per me sono i migliori. Non potrei mai venire qua a puntare il dito, quando lo fai c'è odore di fallimento. Siamo tutti dentro nel bene e nel male, potevamo fare meglio tutti. Abbiamo solo il dovere di rialzarci. Per caratteristiche dei giocatori siamo costretti ad attaccare con tanti uomini, questo poi ti espone un po' di più alle ripartenze. Oggi però ne abbiamo subito uno di contropiede ed è stato fatale. Abbiamo subito poco per i rischi che ci prendiamo, ma bisogna migliorare e percerpire più il pericolo, magari con qualche fallo in più quando serve".
La sostituzione di Lautaro
Infine, sulla sostituzione di Lautaro al 64': "Non posso cambiare giocatori? E' stata una scelta mia, i ragazzi in panchina hanno il merito di dare il loro contributo".