lunedì 24 novembre 2025
Lautaro, il messaggio dopo il derby perso contro il Milan: "Come sempre l'Inter..."

Il capitano dei nerazzurri ha voluto mandare un messaggio ai tifosi e ai suoi compagni sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta: cosa ha scritto
Lautaro Inter Milan
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

L'Inter non riesce a sfatare il tabù big match in questa stagione. Dopo le sconfitte contro Juve e Napoli, i nerazzurri cadono anche nel Derby della Madonnina contro il Milan. Basta il gol di Pulisic nel secondo tempo per la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante un rigore sbagliato e le tantissime occasioni create, Lautaro Martinez e compagni tornano a casa senza niente. Il capitano dell'Inter nel primo tempo si è visto neutralizzare da Mike Maignan una grande occasione che avrebbe potuto sbloccare la partita. Il giorno dopo la sconfitta, Lautaro ha voluto mandare un messaggio ai tifosi e ai suoi compagni.

Il messaggio di Lautaro dopo il derby

L'argentino, nelle storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto in bianco e nero con la scritta in spagnolo: "Come sempre, rialzarsi e andare avanti", con due cuori nerazzurri. Dopo la sconfitta contro i rossoneri, l'Inter tornerà in campo già mercoledì contro l'Atletico Madrid in Champions League, per poi giocare domenica per la tredicesima giornata di Serie A in trasferta contro il Pisa.

