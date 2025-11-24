Lautaro, il messaggio dopo il derby perso contro il Milan: "Come sempre l'Inter..."

L'Inter non riesce a sfatare il tabù big match in questa stagione. Dopo le sconfitte contro Juve e Napoli, i nerazzurri cadono anche nel Derby della Madonnina contro il Milan. Basta il gol di Pulisic nel secondo tempo per la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante un rigore sbagliato e le tantissime occasioni create, Lautaro Martinez e compagni tornano a casa senza niente. Il capitano dell'Inter nel primo tempo si è visto neutralizzare da Mike Maignan una grande occasione che avrebbe potuto sbloccare la partita. Il giorno dopo la sconfitta, Lautaro ha voluto mandare un messaggio ai tifosi e ai suoi compagni.