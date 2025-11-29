Lautaro e la crisi con le big: non ha gradito il cambio con l’Atletico, ma…

MILANO - Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio . Ha scosso la testa e ha lasciato la fascia all’arbitro. Tuttavia, al momento di uscire dal campo, ha salutato Chivu normalmente. Insomma, non ci sono stati strappi e non è scoppiato un caso. Semmai, nell’animo del Toro c’era anche parecchia frustrazione. Da un lato, appena 4 giorni prima era stato sostituito anche nel derby. Dall’altro, in questa stagione, proprio non riesce a incidere nei big match: è rimasto a secco (e non ha nemmeno brillato in campo) con Juve, Roma, Napoli, Milan e appunto Atletico . Tenuto conto che 4 di quelle sfide l’ Inter le ha perse, la sua delusione è ancora più comprensibile. Peraltro ci sarebbe anche la variabile vaccino per la febbre gialla a cui si e sottoposto per la trasferta in Angola con la Seleccion. Guarda caso dimenticato da Alvarez e gli altri argentini dell’Atletico.

Nuovi metodi

È chiaro che qualcosa sia cambiato rispetto alla gestione di Inzaghi, che, per certe figure pesanti nello spogliatoio, aveva un occhio di maggiore riguardo. Chivu ha un approccio differente. Se ritiene che una sostituzione possa essere utile, non si trattiene di chiunque si tratti. Anche Calhanoglu, protagonista in negativo delle ultime due gare, ha subìto lo stesso trattamento con Atletico e Milan. E vale pure per qualche gerarchia interna, come nel caso del centrale della difesa a tre. Ciò significa che tocca ai giocatori adeguarsi ai nuovi metodi. Basti pensare anche al fatto che la formazione titolare viene loro comunicata solo durante la riunione interna che precede la partenza per lo stadio.

Manca il sorriso

Lautaro è stato uno dei primi a sposare il nuovo corso targato Chivu. E il suo attaccamento alla causa lo si è notato anche nel famoso sfogo di Charlotte dopo l’eliminazione dal Mondiale per club. Quella tempesta poi è rientrata. E non ne scoppierà certo un’altra dopo l’altra sera. Tanto più che Chivu ha sempre avuto parole dolci per l’argentino, riconoscendogli ruolo, peso e anche senso di responsabilità, come nell’occasione in cui lo aveva invitato a sorridere di più. Diciamo che quel consiglio non è stato particolarmente raccolto da Lautaro. Ma fa parte del suo carattere. Che, talvolta, non riesce a frenare. Ne sa qualcosa anche Conte, destinatario di una reazione ben peggiore dopo un cambio nell’anno del penultimo scudetto. Allora, la pace fu sancita da uno scherzoso incontro di boxe alla Pinetina. Ma un quel caso le scorie sono rimaste, come certificato da quanto accaduto al Maradona in occasione dell’ultimo scontro diretto con il Napoli. Beh, tanto per essere chiari, con Chivu di strascichi non ce ne saranno.