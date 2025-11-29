Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Premi Manlio Scopigno consegnati a Pio Esposito e Ausilio

La cerimonia si è svolta presso il centro sportivo nerazzurro
1 min
Presso il Centro Sportivo dell' F.C.Inter Bper Training Center Angelo Moratti, si è svolta la Consegna dei Premi Manlio Scopigno 2024/2025 al ds dell'Inter Piero Ausilio (Manager Of The Year) e al calciatore Francesco Pio Esposito (Miglior Giocatore di serie B), il tutto fa seguito alla Cerimonia di Premiazione svoltasi a Roma presso lo Stadio Olimpico del 20 Ottobre.
"Siamo felici - afferma il Presidente Asd Scopigno Cup Fabrizio Formichetti - di aver consegnato gli ambiti e meritati riconoscimenti al ds.  Piero Ausilio e al Calciatore Francesco Pio Esposito, in particolare a Francesco Pio Esposito per il legame con la Scopigno Cup, poiché nell'esizione 2021 della Scopigno Cup fu' il vincitore del Premio Paolo Rossi quale miglior Cannoniere del Torneo". A consegnare i Premi il Presidente dell'Asd Scopigno Cup Fabrizio Formichetti e la Madrina Nabiha El May in arte Souhaila Mia .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

