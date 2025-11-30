Chivu e la battuta su Lautaro: "Peccato di non essere al Grande Fratello". Poi scatta l'allarme antincendio e... 

"Il mio abbraccio con Lautaro fa notizia? Ma io lo abbraccio ogni mattina, peccato non ci sia una telecamera in giro. Non c'è il Big Brother che ci registra". Così Cristian Chivu in diretta su Dazn al termine di Pisa-Inter , decisa da una doppietta del capitano dei nerazzurri. Chivu ha aggiunto: "Ci sono le voci che lo mettono in discussione, ma noi non lo mettiamo in discussione perché sappiamo quanto sia importante per noi, quanto ci tiene. L'allenatore deve gestire un sacco di cose che si dicono in giro e magari perde anche la lucidità. Quando si mette in discussione Lautaro, si esagera per cercare la notizia. Noi sappiamo ciò che sta facendo, quanto ci tiene e quanto è importante per il gruppo. Lui come gli altri che mettono anima e cuore per la squadra. Ci parliamo tutti i giorni, ci siamo abbracciati tutti i giorni. Sono contento per lui, l'attaccante vive per il gol. È un vincente, vuole sempre aiutare il gruppo. Sono felice per lui e per la squadra che ha avuto la reazione che ha avuto oggi".

Chivu dopo Inter-Pisa: "Bravi a reagire"

Commentando il riscatto dell'Inter dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, Chivu ha spiegato: "Siamo stati bravi a reagire, c'è stata la consapevolezza sulla difficoltà della partita. Erano sei gare che il Pisa non perdeva e non prendeva gol da metà settembre in casa. Sapevamo i rischi a cui potevamo andare incontro, abbiamo fatto una prestazione di pazienza, organizzazione e maturità, anche se in alcuni momenti potevamo fare meglio Ma ci prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto. Questo gruppo lo merita, sta dimostrando tutti i giorni che ha voglia di mettersi in gioco e di fare una stagione importante".

Chivu ringrazia i tifosi dell'Inter per il coro: "So chi sono, metto impegno e passione"

Alla Cetil Arena i tifosi hanno inneggiato a Chivu: "Io so chi sono, so quello che posso dare. Metto impegno e passione per questo mestiere, per una società importante come l'Inter. Qualche cosa ho fatto per questa società, avere l'onore di esserne l'allenatore mi lusinga. Sono consapevole della responsabilità che ho nei confronti della società che ha creduto in me e nei confronti dei tifosi che ci mettono passione. E non ultimi per questi ragazzi meravigliosi, che fanno di tutto per onorare i colori nerazzurri".