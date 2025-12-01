Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Di Lautaro che segna quasi sempre ma viene criticato troppo spesso© LAPRESSE

Di Lautaro che segna quasi sempre ma viene criticato troppo spesso

Grazie alla doppietta di Pisa, è diventato il capocannoniere del campionato e, con 163 gol, il quarto marcatore interista di sempre. Eppure, sono bastate due sostituzioni di fila per rinfocolare le amnesie dei detrattori
Xavier Jacobelli
1 min
TagsLautaroInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra
Si può tessere l'elogio di Lautaro Martinez, 28 anni, capitano dell'Inter, capocannoniere del campionato con 6 gol, all'attivo 352 presenze e 163 reti in maglia interista? Si deve. Grazie alla doppietta di Pisa, il campione del mondo ha superato Mazzola, issandosi al quarto posto nella classifica dei goleador nerazzurro di tutti i tempi. Prossimo obiettivo: Boninsegna, che di gol ne ha realizzati 171; più su c'&egra

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Inter, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS