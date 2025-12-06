Chivu: "Partita vera, c'è bisogno di tutti. Sul confronto con Fabregas..."

Chivu dopo Inter-Como: "C'è bisogno di tutti, così si costruiscono le cose"

Dal gioco alle difficoltà avute contro il palleggio del Como, ma anche tanta soddisfazione per il rotondo successo a San Siro. Così Cristian Chivu ai microfoni di Dazn al termine dei 90 minuti: "Avremmo potuto fare di più, nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi. Per come abbiamo speso tutte le energie per pressare ci poteva comunque stare. Abbiamo fatto una partita vera, di agonismo. Il confronto con Fabregas? Questi sono i titoli dei giornali che fanno comodo a voi e a quelli che parlano di calcio. A me interessa quello che fa la squadra in campo. Luis Henrique titolare? C’è bisogno di tutti i giocatori, così si costruiscono le cose. C’è anche bisogno di pazienza, alcuni giovani devono inserirsi e lo fanno nel migliore dei modi anche grazie ai compagni che sono qua da tanto. Li trattano bene e li coccolano. Cosa si poteva fare meglio? Avrei voluto un altro tipo di palleggio, abbiamo avuto molta fretta. Ci voleva più serenità nel trovare le giocate giuste, cosa che in ripartenza abbiamo fatto. I primi 20 minuti sono stati di un livello molto alto come agonismo. Siamo stati anche umili nell’accettare il loro palleggio per colpire in contropiede".