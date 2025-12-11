Infortunio Acerbi in Inter-Liverpool: come sta, l'esito degli esami
Costretto a lasciare il campo al 31' contro il Liverpool venendo sostituito da Bisseck, Acerbi si è sottoposto a esami strumentali per valutare la natura e l'entità dell'infortunio rimediato a San Siro in occasione della gara valida per la sesta giornata della Fase Campionato di Champions League.
Acerbi infortunato in Inter-Liverpool: "Risentimento al bicipite femorale"
Il comunicato dell'Inter: "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra".