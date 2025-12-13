Chivu esalta De Rossi: “E’ sempre stato un capitano”

Chivu: “Inter, serve qualcosa in più”

"Siamo consapevoli del nostro lavoro, del fatto che in campo dobbiamo dare il meglio, che a volte bisogna aggiungere qualcosina in più - continua Chivu - nonostante tutto quello che si credeva e si diceva stiamo facendo una grande stagione e un grande campionato. E’ una stagione con alti e bassi, noi dobbiamo cercare di togliere i bassi ma siamo fiduciosi, lavoriamo tanto e i risultati si vedono in campo per le prestazioni e non solo per i risultati”.

Chivu esalta De Rossi: “Apprezzo la sua intelligenza”

“De Rossi è un ragazzo che stimo e apprezzo molto - ammette Chivu parlando del suo ex compagno che ritroverà sulla panchina del Genoa - insieme abbiamo vissuto quattro anni meravigliosi a Roma, era più giovane ma si è subito integrato. Capitano lo è sempre stato anche prima di avere la fascia, ed è sempre stato a disposizione del gruppo e ho sempre apprezzato la sua intelligenza emotiva, calcistica, è fuori dal comune dal punto di vista umano. Ne ho un ricordo bellissimo e posso solo parlarne bene. È uno vero, leale e onesto: lo stimo molto”.