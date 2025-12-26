Inter, Bonny punta a tornare con il Parma

Il 2025 di Bonny si è chiuso in Arabia, con quel pessimo rigore calciato in semifinale contro il Bologna. A causa di una leggera distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento, l’Inter dovrà rinunciare al suo attaccante per circa 10-15 giorni e un nuovo check verrà fatto all’inizio della prossima settimana per capire i progressi in base alle terapie dei prossimi giorni. La punta francese di certo salterà i match contro Atalanta e Bologna, provando a tornare tra la sfida di Parma del 7 gennaio e quella contro il Napoli quattro giorni dopo per dare un’alternativa in più all’attacco nerazzurro.

Inter, Bonny in bilico

Ovviamente quello del Tardini sarebbe un rientro dal sapore speciale, una sorta di ritorno a casa dopo le 117 presenze registrate con la maglia dei ducali, ma prima di quella sfida Bonny dovrà mettere nelle gambe almeno 3 o 4 allenamenti con il resto del gruppo. Si tratta di una condizione imprescindibile secondo il metodo imposto da Chivu, che punta sulla massima cautela e per questo vuole una solida base di lavoro da parte del singolo prima di lanciarlo nuovamente nella mischia. Quella di Bergamo per Bonny sarà la seconda sfida stagionale da indisponibile, dopo lo stato febbrile che gli aveva fatto saltare la trasferta di Pisa, mentre contro la squadra di Palladino dovrebbe essere Thuram ad affiancare Lautaro in attacco. Di conseguenza le rotazioni contro il Bologna dovrebbero poi favorire la presenza dal primo minuto di Pio Esposito, anche se tra le due partite ci sarà comunque una settimana di tempo per recuperare le energie.

Verso Bergamo

Restando al match contro i bergamaschi, in cabina di regia Calhanoglu si candida per rientrare da titolare e invece sulla corsia destra la situazione è meno scontata visto che oltre a Luis Henrique c’è la variabile Diouf. Da un lato il brasiliano (che non ha ancora convinto al 100%) disputerebbe la settima partita di fila da titolare in meno di un mese, come gli capita ormai da Pisa a fine novembre, dall’altro lato il francese può essere l’alternativa valida per sparigliare le carte anche se la sua candidatura non va scartata nemmeno per un impiego a centrocampo. In difesa, infine, c’è da capire chi vincerà il ballottaggio tra Bisseck e De Vrij per completare la linea a tre con Akanji e Bastoni. In occasione del Natale il gruppo interista resterà a riposo oggi e domani, poi gli allenamenti alla Pinetina riprenderanno il giorno di Santo Stefano per entrare nel vivo della preparazione del match contro l’Atalanta.