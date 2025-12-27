Chivu e i retroscena sullo spogliatoio dell'Inter: "Non posso dire tutto"

"Sarei ipocrita se dicessi che siamo contenti ". In conferenza stampa Chivu, ha esplicitato lo stato d'animo dell'Inter dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa per mano del Bologna: "Nel secondo tempo la prestazione è stata giusta, ho visto delle cose buone e dobbiamo aggiungere qualcosa. Con il bello a volte non si vincono sempre le partite: bisogna trovare le chiavi giuste e aggiungere qualcosa in più".

Chivu: "Rivedremo Martinez in porta. Frattesi? Non posso raccontare tutto"

La sconfitta contro il Bologna ai calci di rigori ha portato a un momento di riflessione all'interno dello spogliatoio dell'Inter. Chivu ha parlato a riguardo: "Le cose che si dicono in uno spogliatoio si dicono in faccia. Si fa critica e autocritica. Io mi sono sempre posto come principio il rispetto dei giocatori ma questo non vuol dire che non dica le cose nello spogliatoio". La sfida in programma nel prossimo turno di Serie A è contro l'Atalanta di Palladino (occasione nella quale avrà luogo anche un summit per Palestra). "Calhanoglu sta bene, è a disposizione per domani. Pepo Martinez ha dato buoni segnali in Supercoppa. Lo rivedremo ancora". Quindi, l'allenatore ha parlato della questione relativa a Frattesi: "Non l'ho mai pensato come esterno: lì abbiamo esperimenti con Carlos Augusto e Diouf, che comunque può interpretare il ruolo per impatto fisico e caratteristiche che ha. Davide lo abbiamo provato sotto punta, poi lui per vari motivi ha giocato meno, ma non posso raccontare tutte le cose".