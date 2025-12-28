Marotta stuzzica Conte: Il "Napoli è il più serio candidato alla vittoria dello scudetto"

"Non voglio fare polemiche. Conte è un bravo allenatore e anche un bravo comunicatore. Il Napoli ha investito dei soldi importanti, ha continuità tecnica ed è l’unica squadra nelle prime quattro che ha lo stesso allenatore dell'anno scorso. Noi lotteremo fino in fondo, ma credo proprio che il Napoli sia, per motivi di meritco e non di polemica, il più serio candidato alla vittoria finale ”. Così il presidente dell 'Inter , Giuseppe Marotta , prima della sfida in trasferta contro l' Atalanta , valida per la diciassettesima giornata di Serie A .

Marotta: "Frattesi? Non ha chiesto di andare via, noi non tratteniamo nessuno"

Marotta ha parlato anche del futuro di Frattesi: “Il comportamento disciplinare è sempre stato esemplare. Quando un giocatore non gioca con continuità pensa ad altro. Noi non tratteniamo nessuno, ma lui non ha chiesto di andare via. Avremo la possibilità di confrontarci con lui”.

Marotta: "Palestra non è un nostro obiettivo"

Marotta ha concluso: “Il sostituto di Dumfries? È riduttivo che un giocatore possa condizionare l’esito di una stagione. Vedremo quello che il mercato offrirà, ma posso escludere che Palestra è un nostro obiettivo perché è dell’Atalanta. Guarderemo con quell’occhio importante per le occasioni".