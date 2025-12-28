Condò attacca Chivu in diretta tv: "Ha questo eloquio da saggio della montagna, ma poi..."

Condò: "Chivu ultimimante è più criptico, chi ha messo in dubbio la sua dignità?"

Parlando alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta, riferendosi a Chivu, Condò ha poi aggiunto e concluso: "Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico. Ma chi è che ha messo in dubbio la sua dignità? Quale è la distorsione della realtà di cui parla? Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà".