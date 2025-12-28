Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Condò attacca Chivu in diretta tv: "Ha questo eloquio da saggio della montagna, ma poi..."

Il commento alla vigilia della sfida dell'Inter in trasferta contro l'Atalanta: "Quale è la distorsione della realtà di cui parla?"
TagsCondòChivuAtalanta-Inter
Inter

Inter

"Chivu nella conferenza stampa prima di Atalanta-Inter parla di una sua dignità che non è in vendita, di realtà distorta. Ma che vuole dire?". Così Paolo Condò, a Sky Sport Saturday Night, nella puntata dello scorso sabato, 27 dicembre.

Condò: "Chivu ultimimante è più criptico, chi ha messo in dubbio la sua dignità?"

Parlando alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta, riferendosi a Chivu, Condò ha poi aggiunto e concluso: "Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico. Ma chi è che ha messo in dubbio la sua dignità? Quale è la distorsione della realtà di cui parla? Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

